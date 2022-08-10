Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada

10.08.2022 09:22
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki maça tur için avantajlı çıkıyor.

İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Medipol Başakşehir'in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Turuncu-lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil ve Nacer Chadli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 40. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 40. maçına çıkacak
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada - Son Dakika

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