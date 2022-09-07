A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya 'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak - Son Dakika

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