Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti

22.05.2022 18:09
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli takım sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4. sırada bitirdi. Trabzonspor ise sezonu 81 puanla zirvede tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Trabzonspor 3. yenilgisini İstanbul'da aldı

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Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3. yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu.

Okaka 12 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in hücumdaki önemli ismi Stefano Okaka, bu sezon 12. golünü Trabzonspor'a karşı attı.

Bu sezon takımının en golcü ismi olan Okaka, ilk sezonunda 12 gole ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü atan Alexandru Epureanu ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti - Son Dakika


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