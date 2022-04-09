Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'a konuk olacak

09.04.2022 10:06
Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Dört maçlık galibiyet özlemine Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle son veren Medipol Başakşehir, ligde 50 puanla 5. sırada yer alıyor. Son üç maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 41 puanla 12 sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de cezası sona eren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyebilecek. Sakatlığı süren Ömer Ali Şahiner'in ise forması giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Beş oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Junior Caiçara ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika


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