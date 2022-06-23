Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı

23.06.2022 19:32

- Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

- Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim Stadyumu yanında bulunan antrenman tesislerinde başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde istasyon çalışmalarına geçerken Teknik Direktör Belözoğlu futbolcularına direktiflerde bulundu.

Turuncu-lacivertlilerde yeni transfer Lucas Biglia dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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