Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda şampiyonlar yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda şampiyonlar yetiştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı\'nda şampiyonlar yetiştiriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı\'nda şampiyonlar yetiştiriyor
Haber Videosu

Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda antrenörlük yaparak sporculuk tecrübesini yeni nesillere aktarıyor. 12 yaşında güreşe başlayan ve 2020'de dünya bronz madalyası kazanan Öztürk, hedefinin milli sporcular ve öz güvenli kadınlar yetiştirmek olduğunu belirtiyor.

Güreşte önemli başarılara imza atan eski milli sporcu Mehlika Öztürk, sporculuk kariyerindeki tecrübesini şimdi antrenör olarak yeni nesillere aktarıyor.

17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Öztürk, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle spora başladı.

Öztürk, katıldığı ilk antrenmanda salonun duvarındaki şampiyon sporcuların fotoğraflarından ilham alarak başarıya odaklandı.

Ortaokul yıllarında katıldığı Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği ile dikkat çeken Öztürk, ardından çeşitli ulusal turnuvalarda ve yaş gruplarında dereceler elde etti.

Azmi ve disipliniyle kısa sürede milli takıma kadar yükselen Öztürk, sporculuk döneminde edindiği büyük tecrübeyi minderin kenarına taşıdı.

"Güreşte çok güzel şeyler yaşadım"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yönlendirmesiyle güreşe başladığını belirtti.

Babasının bir gün 'kızım seni böyle bir branşa uygun görüyorum' demesi üzerine çok şaşırdığını ama merak içerisinde antrenmanın yapıldığı salona gittiğini ifade eden Öztürk, burada antrenörleri Fatih Kobal ve Hasan Mert ile tanıştığını kaydetti.

Katıldığı ilk müsabakada kürsüye çıkmayı başardığını dile getiren Öztürk, "Türkiye şampiyonalarına katıldım. Türkiye şampiyonalarında, Balkan şampiyonalarında, uluslararası arenalara kadar dereceler elde ettim. 2020 yılında dünya arenasında bronz madalya kazandım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. 14 yıl kadar bir süreyle, 12 yaşımdan başlayarak bir güreş hikayem oldu. Güreşte çok güzel şeyler yaşadım. Milli takımda çok güzel dostluklar edindim." diye konuştu.

İçindeki güreş sevdasının her geçen gün arttığını vurgulayan Öztürk, şimdi geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için mücadele ettiğini belirterek "Geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek istediğini dile getiren Öztürk, "Burada da hedefim milli sporcular, öz güvenli kadınlar yetiştirmek. Ülkemize en iyi şekilde, bayrağımıza saygılı bireyler yetiştirmek. Hedeflerim bu doğrultuda devam ediyor." dedi.

Tecrübelerini gençlere aktardığını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrendiğim teknikleri sporcularımın yapmasını görmek çok güzel bir duygu. Çocuklarımızı hem sokaktaki kötü alışkanlıklardan hem sanal ortamdan ve tabletlerden uzaklaştırıp güreş branşında onların bir hedefi olmasını sağlıyoruz. Öz güvenli bireyler olmasını sağlıyoruz. Başarıdan önce ahlaklı sporcular yetiştirmek bizim önceliğimiz bu."

Kaynak: AA
DünyaKadınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:26
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:51:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Mehlika Öztürk, 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nda şampiyonlar yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android