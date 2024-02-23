Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

Mehmet Ağar\'dan Arda Turan\'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor\'a destek ziyareti

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'u ziyaret edip başarılar diledi. Kulübün sosyal medya hesabından Ağar'ın ziyaretine ilişkin açıklama ve fotoğraflar yayınlandı.

23.02.2024 09:37  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor'da tesise yönelik dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, kulübe yaptığı ziyarette Turan ve takıma başarılar diledi.

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

GÖRÜNTÜLERİ KULÜBÜN HESABINDAN YAYINLADILAR

Mehmet Ağar ve Oktay Ercan'ın, antrenman sahasında teknik direktör Arda Turan ile görüntüleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

"MEHMET AĞAR HER HAFTA MAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Önceki dönem İçişleri Bakanlarımızdan Sn. Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Sn. Oktay Ercan, kulübümüzü ziyaret etti. Asbaşkanımız Sn. Fatih Kulaksız ile antrenman sırasında sohbet eden Ağar ve Ercan, Eyüpsporumuz'a Süper Lig yolculuğunda başarılar dilediler. Özellikle Arda Turan göreve geldikten sonra, her hafta maçları yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Ağar ve Oktay Ercan, tesislerden ayrılmadan önce Teknik Direktörümüz Arda Turan ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'la kulüp binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi."

Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti

İçişleri Bakanı, Mehmet Ağar, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tas Ruhi: Mafyalar bir arada 65 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: Derin Mehmet 39 3 Yanıtla
  • Ali Arslan: Adaleti birgün herkes tadacak 24 3 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'a destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement