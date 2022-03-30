Mehmet Akif Üstündağ: Dilerim VakıfBank veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirir - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Akif Üstündağ: Dilerim VakıfBank veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirir

30.03.2022 19:37
Mehmet Akif Üstündağ: Dilerim VakıfBank veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirir

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali eşleşmesi VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçıyla ilgili olarak, "Maç için 9 dakikada biletler tükenmiş.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali eşleşmesi VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçıyla ilgili olarak, "Maç için 9 dakikada biletler tükenmiş. Voleybol güzel işler yapıyor, her iki takıma da başarılar diliyorum. Finale kim kalırsa da ülkemize Şampiyonlar Ligi kupasını getirir diye düşünüyorum" diye konuştu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 68'inci Gillette Milliyeti Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katıldı ve tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel ve özel günlerde olmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu kaydeden Üstündağ, "Bu sürecin içinde olmak, voleybol camiası adına, göstermiş oldukları başarının burada taçlandırılmış olması bizi çok mutlu ediyor. Gururluyuz. 68'incisi yapılıyor. Son 4 organizasyonda da voleybol mutlaka yer aldı. Bu da sürdürülebilir olmanın önemini arz ediyor. Burada emeği geçen Gillette'e, Milliyet'e ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."VOLEYBOL GÜZEL İŞLER YAPIYOR, DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"

Türkiye'nin voleybolda sadece Avrupa'ya değil, tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Üstündağ, "Geçen hafta Eczacıbaşı, CEV Kupası'nı tekrar ülkemize getirdi, Halkbank'ın da ikinci olması büyük mutluluktur. Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın da sahada vereceği mücadeleden sonra bir takımımız Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak. Değil Avrupa'ya, dünyaya örnek olan bir ülke olduğumuzu ve voleybol camiası olduğumuzu, takımlarımızla, milli takımımızla yaşıyoruz. VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı için 9 dakikada biletler tükenmiş. Voleybol güzel işler yapıyor, her iki takıma da başarılar diliyorum. Finale kim kalırsa da ülkemize Şampiyonlar Ligi kupasını getirir diye düşünüyorum" dedi.

- Yapıyor
YORUMLAR
500
Giovanni Guidetti: Fenerbahçe mücadelesi zorlu olacak Giovanni Guidetti: Fenerbahçe mücadelesi zorlu olacak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Togo Cumhuriyeti, Şampiyonlar Ligi, Akif Üstündağ, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Akif Üstündağ: Dilerim VakıfBank veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirir - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Üstündağ: Dilerim VakıfBank veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement