Arda Güler'in dedesinden bomba Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri - Son Dakika
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Arda Güler'in dedesinden bomba Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

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Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, torununun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalini kesin bir dille reddeden Güler, ''Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık'' dedi.

10.09.2024 11:04  Güncelleme: 11:40
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili Beyaz TV'ye çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Güler, "Torunum için milli maça geldim. Allah bize nasip etti ve 3-1 gibi bir skorla galip geldik. Sabah 9'dan beri ayaktayım Mengen'den Arda için buraya geldim. Bütün Türk halkına selam olsun. Dualar Arda Güler için. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Arda 3-4 yaşından beri top peşinde" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GELMEZ ARTIK"

" Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray söylentileri doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Ali Güler, "Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" dedi.

Arda Güler\'in dedesinden bomba Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

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Son Dakika Spor Arda Güler'in dedesinden bomba Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Bulut: Yeter artık sabah arda akşam arda memleketin sanki tek meselesi 61 19 Yanıtla
  • Mert Karalı: Büyük konusma ehtiyat 29 6 Yanıtla
  • Kadir Sahin: Şu çocuğuda amma büyüttünüz. 21 9 Yanıtla
  • Tarık yücel: gelmesin dedeeeeee.... yamulduğu zamanda kimse istemiyor ülkeden dersiniz 23 4 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ: çokda meraklıyız bizde gelsi diye sanki 18 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Arda Güler değil Arda Modric di ye cek si niz 8 8 Yanıtla
  • aaaaa: Arda dünyanın en iyi futbolcusu olacak 8 4 Yanıtla
  • servet esen: arda parayı kırıyor bizim Ayşe teyze mehmet amca mustafa dede de aç karnını doyurmaya çalışıyor yada pazarlarda akşam arta kalan meyve ve sebzeleri topluyor ne güzel ülke maşallah 3 4 Yanıtla
  • Maksut Aksin: Nankör 0 0 Yanıtla

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