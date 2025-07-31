Mehmet Ali Kahraman Avrupa Şampiyonu

ÇEKYA'da düzenlenen Özel Sporcular Down Tenis Avrupa Şampiyonası'nda Mehmet Ali Kahraman hem tek erkeklerde hem de çiftlerde Avrupa şampiyonu olarak yurda döndü.

Çekya'da düzenlenen Özel Sporcular Down Tenis Avrupa Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya farklı ülkelerden çok sayıda sporcu katılarak dereceye girmek için mücadele etti. Mersinli özel sporcu Mehmet Ali Kahraman, hem tek erkeklerde hem de çiftlerde Avrupa Şampiyonu olma başarısı göstererek podyuma çıkıp, Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuttu. Kente dönen özel sporcu Mehmet Ali Kahraman, antrenörü Hülya Önem ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ü, ziyaret ederek başarısını paylaştı. Kahraman ve antrenörü Hülya Önem'i tebrik eden il müdürü Göksun Öz, "Öncelikle sizlerin elde ettiği bu büyük başarı bizleri gururlandırmıştır. Milli gurumuz Mehmet Ali Kahraman'ın azmi ve bu azim sonunda gelen Avrupa Şampiyonluğu, Antrenörü eşliğinde disiplinli çalışmasının karşılığıdır. Sporcumuzu, Antrenörümüzü ve siz kıymetli ailesini yürekten kutluyor, Ülkemizi ve İlimizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.