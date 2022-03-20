Mehmet Altıparmak: "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi" - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Altıparmak: "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi"

20.03.2022 21:59
Mehmet Altıparmak: "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. Altıparmak basın açıklamasında maçı genel anlamda hakkettiklerini belirterek, "Her puanın ya da puanların altın değerinde olduğu haftalara girdik. Biz de özelikle rakibimiz olan bir takımla oynadık. Tabi ki amacımız burada kazanıp aradaki bir puan olan farkı kapatıp iki puan öne geçmek ve bir an önce de buradan sıyrılmaktı. Bu anlamda çalıştığımız her şeyi; özellikle ilk yarının tamamına yakınında, ikinci yarının da 60. dakikasına kadar çok iyi uyguladık ve golü bulduk. İlk yarıda yakaladıklarımız ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Maçın geneline baktığımızda çok hak ettiğimiz bir galibiyet vardı" ifadelerini kullandı.

"Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi"

Basın açıklamasının devamında hakem kararlarını eleştiren Altıparmak açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Bu kadar kötü bir hakem yönetimi ile oynamak ne yazık ki iki takım için de, sadece bizim için değil; penaltı, kırmızı kart görmeyenler var. Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi. Rakibin ve bizim kartlarımız var. Oyun içindeki inisiyatifler var. Buna rağmen iki takımda ellerinden gelen her şeyi yaptılar." - ANKARA

YORUMLAR
500
Metin Diyadin: 'Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı' Metin Diyadin: 'Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı' Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1

Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi' - Son Dakika


Son Dakika
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 22:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Altıparmak: "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement