Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor

21.06.2023 08:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor. Şu anda tek aday olarak seçimlere giren Büyükekşi, Kuntz ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kuntz'un yerine yerli bir isim tercih edileceği iddia ediliyor ve en büyük aday Abdullah Avcı olarak gösteriliyor. Kuntz'un koltuğuna kimin oturacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 21 Haziran'da yapılacak seçimlere mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girecek. Yeni dönemde değişikliğe hazırlanan Büyükekşi, Kuntz ile yolları ayırıp A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor.

KARAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeni dönemde Alman hocanın yerine yerli bir ismi tercih edeceği iddia ediliyor. Kuntz'un koltuğuna en büyük aday ise Abdullah Avcı. İlerleyen günlerde Kuntz ile ilgili kararın resmen açıklanması bekleniyor.

2.11'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 18 maça çıktı. Alman hoca yönetimindeki A Milli Takım bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kuntz, ay-yıldızlılarla 2.11 puan ortalaması tutturdu.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor - Son Dakika


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