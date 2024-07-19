Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden eski başkan Mehmet Büyükekşi, veda mesajı paylaştı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Büyükekşi, ''Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı'' dedi.

19.07.2024 13:57
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, dün Ankara'da yapıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan, 134 oyla Hacıosmanoğlu oldu.

Bu sonucun ardından eski başkan Mehmet Büyükekşi de bir veda mesajı paylaştı. Büyükekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREVİ LAYIĞIYLA YERİNE GETİRMEYE GAYRET ETTİK"

"Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Türk Futbol ailesinin birbirinden değerli üyeleriyle son derece yakın bir diyalog ve iş birliği ortamı içerisinde, Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızla elde ettiğimiz başarılarla ülke olarak tek yürek olduk. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık. Türk futbolunun geleceğini ortak akılla inşa etmek adına Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Planı'nı da tamamladık. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı.

Görev sürecimiz boyunca Türk futboluna değer katma çabalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkan ve üyelerimize, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerine, Federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına ve son olarak Türk Futbol kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum."

Mehmet Büyükekşi\'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Deutschland: GS tarihine altın harflerle yazılacagi kesin:) 23 2 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Giden geleni aratır derler. FB seni çok arayacak başkanim. ???????? 3 17 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: evet kara bir leke olarak yazıldı 15 0 Yanıtla
  • Nazif Aslan: tarih yazan milli takım futbolcuları idi sen degil 14 0 Yanıtla
  • Sacha Boey: FB fırıldak ailesi seni çok arayacak başkanım 2 10 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: adının Galatasaray tarihine altın harflerle yazılaçağı kesin 12 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: gs dan baska seni altin harflerle anacak hicbir klup yok. is yapmis gibi kendini one atma. herkez gordu herseyi 11 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Doğru Söylüyor Türk futbolunun kara lekesi olarak tarihe geçti 7 0 Yanıtla
  • Ateş: Orası kesin 6 0 Yanıtla
  • Yavuz Simsek: Evet tarihin sayfalarına skandallarınla yazıldın 6 0 Yanıtla
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