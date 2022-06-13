Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız

13.06.2022 18:04
Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız

"İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olur""En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek""Onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği...

"İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olur"

"En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek"

"Onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bir yıl önce aynı masada kulüp başkanı olarak oturduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümlerini de inşallah beraber hayata geçireceğiz. Biz birlikte başaracağız. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Bir kanadı TFF, bir kanadı Kulüpler Birliği olacak. Tüm kulüplerimiz son derece önemli, hepsinin kendine has sorunları var. Problemlerin bir kısmı ekonomik problemler. Yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için bazı kulüplerimiz aşağıdan oyuncu getiremiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda birlikte hareket edeceğiz. Masada karşı karşıya gelirsek yol alamayız. Biz yan yana duracağız. Şeffaf, adil ve güvenilir bir yönetim göstereceğiz. Yol boyunca hep beraber göreceğiz. Başkanlarım da bana destek olacaklar. Hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. En önemli felsefem biz olmak. Biz olursak başaramayacağımız bir şey yok. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz. İyi işler yapmak için de içeride tüm kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Ben tüm kulüplerimizin başkanı olacağım. Seçim bitince her şey biter. Biz inşallah yönetime geldiğimiz andan itibaren bu konuda duruşumuzu herkese göstereceğiz. Bizim en önemli destekçilerimiz kulüplerimiz olacak. Ne sorun varsa. Bu sorunların bazıları kamudan kaynaklanan sorunları, bazıları federasyondan kaynaklanan sorunlar. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetime açmak, şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek, güzel işlere imza atacağız" dedi."İNŞALLAH ÇARŞAMBA AKŞAMI LİSTEMİZ BELLİ OLUR"Yönetim kurulu listesiyle ilgili olarak görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Büyükekşi, "Listemiz belli değil. Bakanlar Kurulu açıklanmadan önce bakanların ismi açıklanıyor. Transfer dedikodusu gibi. Bunlar da aynı. İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak için çalışacağız. İzmir'de Mehmet Sepil başkanıma görev teklif etmiştim. Görevi kabul edemedi. Biraz zamana ihtiyacımız var. En iyisini yapmak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı."EN BÜYÜK GÖREVLERİMİZDEN BİR TANESİ, KULÜPLERİN MALİ DAR BOĞAZDAN ÇIKMASINA YARDIMCI OLABİLMEK"Şu ana kadar gelinen bir nokta olduğunu ve gelinen noktayı daha yukarılara nasıl çıkartacakları konusunda çalıştıklarını kaydeden Büyükekşi, "Ben de bir kulüp başkanıydım. En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek. Hele ki bu dönemde bu daha da önem kazandı. Kurlarla ilgili gelişmeler olunca, kulüpler daha çok etkileniyor. Futbolcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz kaygısını yaşamış birisi olarak, ben de bu durumları biliyorum" diye konuştu."ONU ALİ BEY'E SORARSANIZ DAHA İYİ OLUR"

Son olarak, "Ali Koç'un düşüncesi değişti mi, size destek olacak mı" sorusuna Mehmet Büyükekşi, "Bilmiyorum, onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur. Prensip olarak baktığımızda biz şu anda çok büyük bir destekle inşallah divana imzalarımızı vereceğiz, orada da ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz" yanıtını verdi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız - Son Dakika

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