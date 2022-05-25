Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor

25.05.2022 16:53

Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağı iddialarına yazılı bir açıklama ile onay verdi.

Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık koltuğuna Mehmet Büyükekşi aday oldu.

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf yapısı gereği, ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. Ve 3. Lig başkanları ile ayrı, ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum."

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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

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Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor - Son Dakika


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