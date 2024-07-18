Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listeleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri açıklandı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun asil listesinde Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm ve Bilal Aslan yer alırken, Mehmet Büyükekşi'nin asil listesinde Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu ve Veysel Bilen bulunuyor.

18.07.2024 15:51
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- TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı

Seçim divan başkanlığına Mehmet Baykan seçildi

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Genel kurulda salt çoğunluğun oluşması için 161 delegenin katılması yeterliydi.

Genel kurula, mevcut TFF Başkanı ve adayı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ve delegeler katıldı. Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı, İbrahim Hacıosmanoğlu ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı aday gösterdi. Divan başkanlığı için yapılan açık oylama sonucunda 146 delegenin oyu ile Mehmet Baykan seçildi. Sancak ise 84 delegenin oyunu aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinin ibrası oylaması yapılacak.

Daha sonra başkan adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından, başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listeleri belli oldu - Son Dakika

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