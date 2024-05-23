Mehmet Çelik, Çekya\'daki yarışmada birinci oldu

Çekya'daki Kladno yarışmasına katılan milli atletlerden Mehmet Çelik, erkekler 1500 metrede birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mehmet, Kladno kentinde düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.
Mehmet, 1500 metre yarışındaki 3 dakika 46.33 saniyelik zamanıyla bitiş çizgisine ilk sırada geldi.
Aynı etkinlikte mücadele eden Eda Tuğsuz da 56,65 metrelik derecesiyle kadınlar cirit atmada 3. sırayı aldı.
İspanya'nın Nerja kasabasında gerçekleştirilen Desafio etkinliğinde piste çıkan Emine Hatun Mechaal ise 15.38.24'lük süresiyle kadınlar 5000 metre yarışını 3. sırada bitirdi.
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