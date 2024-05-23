Mehmet Çelik, Çekya'daki yarışmada birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Çelik, Çekya'daki yarışmada birinci oldu

Mehmet Çelik, Çekya\'daki yarışmada birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Mehmet Çelik, Çekya'da düzenlenen Kladno yarışmasında erkekler 1500 metrede birinci oldu. Mehmet, 3 dakika 46.33 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Aynı etkinlikte mücadele eden Eda Tuğsuz ise kadınlar cirit atmada 3. sırayı elde etti. Emine Hatun Mechaal ise İspanya'da gerçekleştirilen Desafio etkinliğinde kadınlar 5000 metre yarışını 3. sırada bitirdi.

23.05.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'daki Kladno yarışmasına katılan milli atletlerden Mehmet Çelik, erkekler 1500 metrede birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mehmet, Kladno kentinde düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.

Mehmet, 1500 metre yarışındaki 3 dakika 46.33 saniyelik zamanıyla bitiş çizgisine ilk sırada geldi.

Aynı etkinlikte mücadele eden Eda Tuğsuz da 56,65 metrelik derecesiyle kadınlar cirit atmada 3. sırayı aldı.

İspanya'nın Nerja kasabasında gerçekleştirilen Desafio etkinliğinde piste çıkan Emine Hatun Mechaal ise 15.38.24'lük süresiyle kadınlar 5000 metre yarışını 3. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

Mehmet Çelik, Eda Tuğsuz, İspanya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Çelik, Çekya'daki yarışmada birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Çelik, Çekya'daki yarışmada birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement