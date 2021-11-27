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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu tür takımlara karşı oynamak zor" - Son Dakika

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu tür takımlara karşı oynamak zor"

27.11.2021 16:19
Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu tür takımlara karşı oynamak zor"

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu tür takımlara karşı oynamak zor" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada, bu tür takımlara karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu tür takımlara karşı oynamak zor"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada, bu tür takımlara karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Bugün Denizlispor ile oynadık. 1-1 neticelendi. Denizli takımı 1 puan almaya geldiğini oyunun başından belli etti. Tahmin ediyorduk. Çok çalışmamıza rağmen savun savunmalarını aşıp pozisyon üretemedik. Melih'in attığı golle galip duruma geldik. Pozisyon hatasından kaynaklı yediğimiz golle berabere oldu. Bu tür takımlara karşı oynamak zor. Futbol oynamayı pek fazla düşünmeyen takımlar olduğundan amaçları vakit geçirip puan alıp gitmek. Onları da suçlamıyorum. Eksiklerimizi kendimizi geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Bu tür takımlara karşı oynamak zor' - Son Dakika Spor


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