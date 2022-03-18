Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Keçiörengücü ile berabere kaldığımız için üzgünüz" - Son Dakika

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Keçiörengücü ile berabere kaldığımız için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok iyi hazırlanmıştık. Keçiörengücü'nün iyi savunma yaptığını biliyorduk. Hafta içinde ona göre çalıştık. Oyun içine bir türlü giremedik. Pozisyonlar bulduk. İstediğimiz sonucu alamadık. Play-off için önemli 2 puan kaybettik. Bundan sonrası için telafi etmeye çalışacağız. Bir bahane olarak söylemiyorum, maalesef takımlar bize karşı tempo yükseltmek istemiyor. Devamlı kendileri yere bırakıp, taktik faul yapıyorlar. Hızımızı kesmeye çalışıyorlar. Art arda geldiği zaman oyun içine giremiyoruz. Profesyonel düzeyde olmaması gereken şeyler ama oluyor. Bu tür oyunlar kimseye fazla bir şey kazandırmıyor. Kimseye tavsiyede bulunmam haddim değil. 2 puan kaybettiğimiz için bunu söylemiyorum. Futbolun gelişmesi adına söylüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL