Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Play-off maçları farklı olur" - Son Dakika
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Play-off maçları farklı olur"

20.05.2022 22:35
Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Play-off maçları farklı olur"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Spor Toto 1. Lig'de maçların istatistiklerini incelediklerini ancak play-off'ta maçların durumunun daha farklı olacaklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Spor Toto 1. Lig'de maçların istatistiklerini incelediklerini ancak play-off'ta maçların durumunun daha farklı olacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İstanbulspor evinde Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, ligin son maçında Bandırmaspor mücadelesinde berabere kalarak Erzurumspor ile play-off'ta oynamaya hak kazandıklarını ifade ederek, "Bandırmaspor bu ligin en iyi organize takımlarından biri. İyi futbolculara sahip, iyi organize olan bir takım. Onlara bundan sonraki Eyüp maçında başarılar dilerim. Biz de bugün istediğimiz oyunu dönem dönem sahaya yansıttık. Play-off'u düşünerek bir takım risklere girmeden maçı tamamladık. Çarşamba günü Erzurum'da play-off'un ilk ayağını oynayacağız. Play-off maçları farklı olur. Lig maçlarındaki istatistikleri inceledik. Birçok faktör var. Sahada futbolcunun o günkü ruh hali, maçın stresi hava koşulları var. Bandırmaspor gibi güçlü takımların arasında kaldığımıza göre bizde iyi takımız. Erzurumspor da iyi bir takım. İyi takımların karşılaştığı iyi maçlar olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Play-off maçları farklı olur' - Son Dakika


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