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Mehmet Kalkan Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika

Mehmet Kalkan Karacabey Belediyespor'da

09.02.2022 12:55
Mehmet Kalkan Karacabey Belediyespor'da

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'dan defans oyuncusu Mehmet Kalkan'ı kadrosuna kattı.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'dan defans oyuncusu Mehmet Kalkan'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Bursa Yıldırımspor'dan transfer ettiğimiz Mehmet Kalkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

26 yaşında olan ve Yeşil Bursa altyapısından yetişen Mehmet Kalkan, Fatsa Belediyespor, Bayrampaşaspor, Şile Yıldız ve Bursa Yıldırım formalarını terletti. Kalkan, Bursa Yıldırımspor formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. - BURSA

Mehmet Kalkan Karacabey Belediyespor'da

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Mehmet Kalkan, Karacabey, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Kalkan Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika Spor


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