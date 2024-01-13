Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Emlak Konut\'u 91-70 yendi

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Burak Aktaş, Atakan Kaymak
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 11, Jakobsone 10, Zeynep Sinem Çelik, Fitzgerald 12, Berfin Sertoğlu 18
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 36, Ivanova 15, Calhoun 5, Ayşe Cora 12, Nared 23, Özge Özışık, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
1. Periyot: 19-26
Devre: 37-42
3. Periyot: 54-61
Beş faulle çıkanlar: 38.02 Zeynep Şevval Gül, 39.23 Gizem Başaran Turan (Emlak Konut)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Emlak Konut'u 91-70 yendi.
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