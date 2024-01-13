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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Emlak Konut'u 91-70 yendi - Son Dakika
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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Emlak Konut'u 91-70 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Emlak Konut'u 91-70 yendi.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Emlak Konut\'u 91-70 yendi
13.01.2024 - 16:45,
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Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Burak Aktaş, Atakan Kaymak

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 11, Jakobsone 10, Zeynep Sinem Çelik, Fitzgerald 12, Berfin Sertoğlu 18

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 36, Ivanova 15, Calhoun 5, Ayşe Cora 12, Nared 23, Özge Özışık, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

1. Periyot: 19-26

Devre: 37-42

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkanlar: 38.02 Zeynep Şevval Gül, 39.23 Gizem Başaran Turan (Emlak Konut)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Emlak Konut'u 91-70 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Emlak Konut'u 91-70 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Emlak Konut'u 91-70 yendi - Son Dakika
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