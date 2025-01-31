Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e Tebrik - Son Dakika
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Spor

Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e Tebrik

Mehmet Okur, 2025 NBA All-Star'ına seçilen Alperen Şengün'ü sosyal medyadan kutladı.

31.01.2025 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All- Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, 2025 All-Star'a seçilen milli oyuncu Alperen Şengün'ü kutladı.

Mehmet Okur, sosyal medyasından Alperen ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin." ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Utah Jazz forması giyerken 2007 yılında All-Star organizasyonuna seçilmişti. Alperen Şengün de bu organizasyonda yer almaya hak kazanan ikinci Türk basketbolcu ünvanını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e Tebrik - Son Dakika

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