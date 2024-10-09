Mehmet Sadık Vefa'dan Türkiye Motosiklet Federasyonu Seçimi Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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Spor

Mehmet Sadık Vefa'dan Türkiye Motosiklet Federasyonu Seçimi Öncesi Açıklamalar

Mehmet Sadık Vefa\'dan Türkiye Motosiklet Federasyonu Seçimi Öncesi Açıklamalar

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun başkanlık seçimine tek aday olarak giren Mehmet Sadık Vefa, motosiklet camiasında huzurlu bir yönetim hedeflediklerini belirtti. Seçimle ilgili projelerini anlatan Vefa, doğuya açılmayı ve yeni yetenekleri keşfetmeyi planladıklarını ifade etti.

09.10.2024 10:38  Güncelleme: 10:42
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Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanlığı seçimine tek aday olarak giren Mehmet Sadık Vefa, motosiklet camiasında saygılı ve huzurlu bir yönetim kadrosu olduğunu söyleyerek, "Yaptıklarımızla değil, yapacaklarımızla gündeme geleceğiz" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda 5 Kasım Salı günü seçimli olağan genel kurul toplantısı yapılacak. Adaylığını açıklayan Mehmet Sadık Vefa, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine adaylık süreci ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hali hazırda iki dönemdir başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü ifade eden Vefa, "Bekir başkanla 2 dönem görev yaptık. Birçok şeye imza attık. Görüyorum ki motosiklet camiasının son derece saygılı, huzurlu yönetim kadrosu var. Bu da zaten sporun gelişmesine en büyük etkendir. Şu ana kadar yaptıklarımızla değil, yapacaklarımızla gündeme geleceğiz. Bundan sonra da Afyon, Tunceli gibi hiç dokunulmamış yerlere gitmeyi hedefliyoruz. Afyon'un içerisine giren çok fazla insan yoktur. Gel-geç yolu olan bir şehirdi ama şu an konuşulan bir şehirdir. İçinde bulunduğumuz motor sporlarının kalesi oldu. Bundan sonra da diğer konulmamış yerlerde, motokros ile başlayıp diğer branşlara sıçramasını bekliyoruz. İnsanların bu yetenekleri keşfetmesi için böyle dokunulmamış yerlere gitmemiz gerekiyor. Toprak'ın, Deniz'in başarıları ortadadır. İnşallah önümüzdeki yarıştan sonra Toprak'ın dünya şampiyonluğunu kutlamak nasip olur. İnşallah daha büyük organizasyonlarda Türkiye Motosiklet Federasyonu ön plana çıkacaktır. Şu anda zaten ön plandayız. Bu tempomuzu bozmadan devam edeceğiz. O bakımdan huzurlu bir ortam içerisinde olması, federasyonun özverili insanlar tarafından yönetilmesi zaten bu işin aynası oluyor" ifadelerini kullandı.

"Daha önceki projeleri göstererek, 'Biz bunu yapıyoruz' diyebiliyoruz"

Motosiklet Federasyonu olarak gelecek hedeflerinden bahseden Mehmet Sadık Vefa, "Daha doğuya doğru açılmayı planlıyoruz. Bu açılmayı planlarken bu kolay olmuyor. İlk önce yerel yönetimlerle iletişime geçiyoruz. Onların izniyle hatta yardımlarıyla birlikte planlıyoruz. Bu pistleri hazırlamak o kadar kolay değil. Afyon'da 56 bin kamyonluk hafriyat yapıldı. O tesis öyle meydana çıktı. Diğer yerlerde o kadar olmasa da 30 bin kamyonluk hafriyat gerekebilir. Çünkü biliyorsunuz setler var, olması gereken virajlar, dönüşler var. Bir pist hazırlamak o kadar değil. Afyon'da eski vali ile tanıştım. Pisti yaptığımız alanı kendisi tahsis etmişti. Ondan sonraki belediye başkanı da bu işe çok gönül koydu ve arkası geldi. Yerel yönetimlerin desteği olmadan çok zor olur. Artık bizim 7 tane kartvizitimiz var. Bu yarışların belgelerini gösterdiğimiz zaman, 'Biz bunu yapıyoruz' dendiği zaman gösterecek bir şeyimiz var. En önemlisi ilkiydi. İlkini başarıyla geçtik. İkinci daha kalabalık olunca dedik 'Bu iş aldı başını gidiyor'. Bunu model olarak kullanıyoruz. Dokunulmamış yerlere gitmek, o yetenekleri seçmek çok daha anlamlı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Sadık, Motosiklet, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Sadık Vefa'dan Türkiye Motosiklet Federasyonu Seçimi Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

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