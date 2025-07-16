Mehmet Türkmen UEFA'da Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, 17 Temmuz Perşembe (yarın) Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena'da oynanacak maçta Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.