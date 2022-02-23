Mehmet Yozgatlı: "45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor" - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldık, 45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 22. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla son beş maçtaki dördüncü galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 36'ya çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise puanını 17'ye yükselttik. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına küçük bir rahatsızlığı bulunduğu için katılamayan Teknik Direktör Erol Bulut'un yerine açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı,, galip gelemedikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, "Bugünkü maç tabi ki kolay bir maç değildi. 45 dakikada kazanmak kolay olmuyor. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler, iyi savaştılar. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Futbolda gol olmayınca kazanılmıyor. Çok üzgünüz. Bir futbolcunun, bir antrenörün hayatı boyunca yaşayamayacağı bir şey yaşadık. Bugün 45 dakikalık bir müsabaka oynadık. Dediğim gibi oyuncularımız iyi pozisyonlar yakaladı ve iyi bir oyun ortaya koydular ama pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef bugün sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldık. Önümüzde zorlu bir Altay deplasmanı var. Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Önümüzdeki maçları kazanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP