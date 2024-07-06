Spor

- Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EURO 2024 maçında Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na çeşitli birliklerde görev yapan Mehmetçiklerin destek mesajlarını içeren bir video paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar'a mesaj var. A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere" denildi.