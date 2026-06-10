Meksika'da Dünya Kupası Protestoları - Son Dakika
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Meksika'da Dünya Kupası Protestoları

Meksika\'da Dünya Kupası Protestoları
10.06.2026 09:55
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Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası açılışı öncesi protestolarla çalkalanıyor. Göstericiler taleplerini dile getiriyor.

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika'nın başkenti Mexico City'de gösterilerin ve protestoların gölgesinde başlayacak.

Dünya Kupası'nın Meksika'da düzenlenmesi nedeniyle görünürlük kazanmak isteyerek sokağa inen çeşitli gruplar hükümetten taleplerini protestolarla dile getiriyor.

Çoğunluğunu, Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu'nun (CNTE) oluşturduğu göstericiler, Mexico City'deki tarihi şehrin birçok caddesinde kurdukları çadırlarda gece gündüz kalarak bölgelerinden ayrılmıyor.

Zaman zaman toplanarak polisle karşı karşıya gelen Meksikalı protestocular arasında maaş artışı, eğitim politikalarında değişiklik, emeklilik haklarının iyileştirilmesi ve emeklilik yasasının kaldırılmasını talep eden öğretmenlerin yanı sıra kayıp yakınlarını bulmak isteyenlerin oluşturduğu topluluklar, 2014 yılında Ayotzinapa'da kaybolan 43 öğretmen okulu öğrencisinin aileleri ile destekçileri, emekli yargı çalışanları, hayvan hakları aktivistleri ve çiftçiler yer alıyor.

Gösteriler nedeniyle eski şehrin birçok noktası trafiğe kapatılırken, göstericilerin bazı noktalara erişiminin engellenmesi için dev bariyerlerin kurulduğu dikkati çekti.

Paseo de la Reforma, Insurgentes ve tarihi merkez çevresindeki çok sayıda ana arter protestocular tarafından zaman zaman kapatılırken, yaşanan bu gelişmeler şehir merkezinde trafiğin oluşmasına ve toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Göstericilerin hedefinde Fan Fest var

FIFA tarafından Zocalo Meydanı'nda kurulan Fan Fest alanı ile protestocuların kullandığı bölgelerin çakışması nedeniyle taraflar arasında zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Zocalo Meydanı'nı gösterilerin merkezi yapmak isteyen göstericilerin alana girişinin engellenmesi için büyük bloklarla kapatılan bölgede çok sayıda polis görev yapıyor.

CNTE üyeleri, "Çözüm yoksa top da yuvarlanmaz" sloganıyla düzenledikleri gösterilerde hükümete baskıyı arttırmaya çalışırken, bazı sendikaların taleplerinin karşılanmaması halinde Dünya Kupası süresince protestolara devam edeceği öğrenildi.

Maç günü gösteriler devam edebilir

Meksikalı göstericiler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesinde gösterilerine devam etmeyi planlıyor.

Yerel kaynaklar, bazı grupların stadyuma giden güzergahlarda yürüyüş ve protesto yaparak yolları kapatmak istediğinden bahsederken, yetkililer maç için stadyuma erken gidilmesi uyarısında bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, yarın A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak.

Kaynak: AA

Politika, Sonora, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika'da Dünya Kupası Protestoları - Son Dakika

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