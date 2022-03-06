Meksika'da taraftarlar arasında kavga çıktı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da taraftarlar arasında kavga çıktı, 22 kişi yaralandı

06.03.2022 13:15
Meksika'da taraftarlar arasında kavga çıktı, 22 kişi yaralandı

Meksika Clausura'nın 9'uncu haftasında oynanan Queretaro - Atlas karşılaşmasında ev sahibi ekibin taraftarları, Atlas taraftarlarına saldırdı.

Meksika Clausura'nın 9'uncu haftasında oynanan Queretaro - Atlas karşılaşmasında ev sahibi ekibin taraftarları, Atlas taraftarlarına saldırdı. Yaşanan olayların ardından resmi açıklamalara göre 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Meksika basınında yer alan haberlere göre ise yaralanan birçok kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Meksika Clausura'nın 9'uncu haftasında Queretaro, Atlas'ı konuk etti. Deplasman ekibi 29'uncu dakikada Julio Furch'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken karşılaşmanın 63'üncü dakikasında iki takım taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Olayların daha da şiddetlenmesi sonucunda ise kaçmak isteyen taraftarların saha içerisine girmesiyle birlikte kavga saha içerisine de sıçradı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre savunmasız kalmış birçok insanın şiddete maruz kaldığı ve kavgaların çok şiddetli olduğu görüldü. Queretaro Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tamamının erkek olduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edilirken bu kişilerden 9'unun hastaneye kaldırıldığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu açıklamanın ardından Queretaro Valisi Mauricio Kuri, yaptığı açıklamada, herhangi bir kişinin yaşamını yitirmediği konusunda güvence verirken Meksika basınında yer alan haberlere göre ise çıkan kavgada birçok kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

MAÇLAR ERTELENDİLIGA BBVA MX İcra Başkanı Mikel Arriola, Quretaro - Atlas maçında yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada ligin 9'uncu haftasında oynanması planlanan 3 karşılaşmanın ertelendiğini belirtti. Arriola ayrıca yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirterek stadyumdaki güvenlikten sorumlu olan kişilerin cezalandırılacağını vurguladı.KULÜPLERDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Queretaro ve Atlas kulüpleri resmi sosyal medya hesaplarından açıklama paylaştı. Queretaro Kulübü, meydana gelen olayları şiddetle kınadığını belirtirken sorumluların bulunması için yetkililerle tam iletişim ve koordinasyon halinde olduklarını vurguladı. Atlas Kulübü ise açıklamasında yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu belirterek sorumluların bulunmasını ve yasaların bu konuda tüm gücünü kullanmasını talep etti.


YORUMLAR
500
Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı Meksika'da futbol maçında stat savaş alanına döndü Meksika'da futbol maçında stat savaş alanına döndü

Sonora, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Meksika'da taraftarlar arasında kavga çıktı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:21:21. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da taraftarlar arasında kavga çıktı, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement