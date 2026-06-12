Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 Mağlup Etti

Meksika, Güney Afrika\'yı 2-0 Mağlup Etti
12.06.2026 00:17
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika, açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0'la geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ilk maçında Meksika, Mexico City Stadyumu'nda Güney Afrika'yı ağırladı. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği mücadelenin 9. dakikasında defansın hatasında topu kapan Erik Lira'nın pasında Julian Quinones ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Julian Quinones'in şutunda top direkten oyun alanına geri dönerken, ilk yarı Meksika'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Brian Gutierrez, ceza sahasına girmek üzereyken Sphephelo Sithole tarafından düşürülünce hakem Sampaio, Sithole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sağ kanattan Roberto Alvarado'nun ortasında arka direkte Raul Jimenez kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada Themba Zwane gördüğü kartla Güney Afrika'yı 9 kişi bırakırken, 90+2. dakikada da Meksika'dan Montes kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90 dakika sonucunda Meksika sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zeliha Çiçek Zeliha Çiçek:
    on kişiye düşen takıma karşı kaybetmek pek hoş değil ama futbol işte böyle bazen 0 0 Yanıtla
  • Gülşah Teke Gülşah Teke:
    eskiden böyle açılış maçları daha çekişmeli olurdu şimdi böyle kolay kolay belli oluyo maçlar kırmızı kartlar da arttı herhalde 0 0 Yanıtla
  • Esma Özlem Meral Esma Özlem Meral:
    valla geçmiş olsun Güney Afrika'ya ama Meksika'nın ev sahibi avantajı işte böyle kullanılıyo zaten hep aynı şey oluyo 0 0 Yanıtla
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