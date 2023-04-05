Meksika Ligi'nde skandal olay! Kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığı hareket sonrası tarihi ceza - Son Dakika
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Meksika Ligi'nde skandal olay! Kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığı hareket sonrası tarihi ceza

05.04.2023 10:47

Meksika Ligi'nde Club America ile Leon'u karşı karşıya getiren maçta hakem Fernando Hernandez, herkesin ağzını açık bırakan bir harekete imza attı. Hernandez, kendisine itirazda bulunan Leon'un futbolcusu Lucas Romero'nun kasıklarına diziyle müdahalede bulundu. Bu hareket dünya futbolunda büyük ses getirirken, Meksika Futbol Federasyonu hakem Hernandez'in 12 maç ceza aldığını duyurdu.

Club America ile Leon, Meksika Ligi'nin 13. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi Fernando Hernandez'in futbolcuya yaptığı hareket ise maçın önüne geçti.

FUTBOLCUNUN KASIKLARINA DİZİYLE VURDU

Karşılaşmada bir pozisyon sonra Leon futbolcularından Lucas Romero, hakem Fernando Hernandez'e itiraz ettiği sırada hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Hernandez kendisine sert itirazlarda bulunan Leon'un kasıklarına diziyle vurdu. Darbenin etkisiyle Romero acılar içinde yerde kalırken hakemin hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O ana ait görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.

12 MAÇ CEZA ALDI

Dünyanın konuştuğu pozisyon sonrası Meksika Futbol Federasyonu, hakeme ağır fatura çıkardı. Federasyondan yapılan açıklamada şiddet içeren davranışı nedeniyle hakem Fernando Hernandez'e 12 maç uzaklaştırma verileceği belirtildi.

Olay anına ait fotoğraflar:

Dünya, Meksikalı hakemin kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığını konuşuyor! Tarihi ceza aldı
Dünya, Meksikalı hakemin kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığını konuşuyor! Tarihi ceza aldı
Dünya, Meksikalı hakemin kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığını konuşuyor! Tarihi ceza aldı
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Son Dakika Spor Meksika Ligi'nde skandal olay! Kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığı hareket sonrası tarihi ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika Ligi'nde skandal olay! Kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığı hareket sonrası tarihi ceza - Son Dakika
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