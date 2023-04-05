Meksika Ligi'nde skandal olay! Kendisine itiraz eden futbolcuya yaptığı hareket sonrası tarihi ceza

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Club America ile Leon, Meksika Ligi'nin 13. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi Fernando Hernandez'in futbolcuya yaptığı hareket ise maçın önüne geçti.

FUTBOLCUNUN KASIKLARINA DİZİYLE VURDU

Karşılaşmada bir pozisyon sonra Leon futbolcularından Lucas Romero, hakem Fernando Hernandez'e itiraz ettiği sırada hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Hernandez kendisine sert itirazlarda bulunan Leon'un kasıklarına diziyle vurdu. Darbenin etkisiyle Romero acılar içinde yerde kalırken hakemin hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O ana ait görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.

12 MAÇ CEZA ALDI

Dünyanın konuştuğu pozisyon sonrası Meksika Futbol Federasyonu, hakeme ağır fatura çıkardı. Federasyondan yapılan açıklamada şiddet içeren davranışı nedeniyle hakem Fernando Hernandez'e 12 maç uzaklaştırma verileceği belirtildi.

Olay anına ait fotoğraflar: