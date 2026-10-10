Melih Kabasakal’dan kırmızı kart özrü: Mazereti olamaz - Son Dakika
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Melih Kabasakal’dan kırmızı kart özrü: Mazereti olamaz

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Melih Kabasakal’dan kırmızı kart özrü: Mazereti olamaz
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Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal, Samsunspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaparak, "Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. 

MELİH KABASAKAL TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal, taraftarlarından tepki almıştı. Deneyimli oyuncu, yaşanan pozisyona ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Gördüğü kartın hiçbir mazereti olamayacağını belirten Kabasakal, camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

''KARİYERİMDE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜM''

Maçtaki yüksek motivasyonunun kontrolsüz bir harekete dönüştüğünü vurgulayan Melih Kabasakal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu. Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım."

''HATAMI TELAFİ ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM''

Sorumluluğunun farkında olduğunu kaydeden deneyimli futbolcu, "Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor taraftarından içtenlikle özür diliyorum. Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

TrabzonsporSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Melih Kabasakal’dan kırmızı kart özrü: Mazereti olamaz - Son Dakika
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