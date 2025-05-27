Melih Mahmutoğlu\'ndan üstü açık otobüste Galatasaray\'a gönderme

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yurda dönen Sarı-lacivertliler, bugün yapılan organizasyonda taraftarıyla buluştu.

BİNLERCE TARAFTAR AKIN ETTİ

Saat 17:00'da üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne hareket eden Fenerbahçe kafilesini, binlerce taraftarı karşıladı. Kutlamalarda büyük bir coşku yaşanırken kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"ŞAMPİYONLUK BÖYLE KUTLANIR, İZLEYİN"

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kutlamaya gönderme yapan Melih Mahmutoğlu, yaptığı paylaşımda "Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlardan tarafından büyük ilgi görürken binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım;