Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme - Son Dakika
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Spor

Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

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Melih Mahmutoğlu\'ndan üstü açık otobüste Galatasaray\'a gönderme
27.05.2025 19:31
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Melih Mahmutoğlu\'ndan üstü açık otobüste Galatasaray\'a gönderme
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EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutluyor. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, kutlama anında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu. Mahmutoğlu yaptığı paylaşımda ''Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin'' dedi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yurda dönen Sarı-lacivertliler, bugün yapılan organizasyonda taraftarıyla buluştu.

BİNLERCE TARAFTAR AKIN ETTİ

Saat 17:00'da üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne hareket eden Fenerbahçe kafilesini, binlerce taraftarı karşıladı. Kutlamalarda büyük bir coşku yaşanırken kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"ŞAMPİYONLUK BÖYLE KUTLANIR, İZLEYİN"

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kutlamaya gönderme yapan Melih Mahmutoğlu, yaptığı paylaşımda "Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlardan tarafından büyük ilgi görürken binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım;

Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • 3475082Ak:
    Adamlar kupa acligindan ne yapacaklarını şaşırdılar . 142 23 Yanıtla
  • Muhammedd:
    FB futbol takımına gönderme yapmış gibi :D 139 4 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Bu laflarını takan olmaz ama videolarda GS'a, taraftarlarına anneleri karıştırarak ettiğin kfrler ömrün boyunca karşına çıkacaktır :))) 124 0 Yanıtla
  • Rize:
    Rizesporlu ve Fenerbahçeli olarak söylüyorum, spor ahlakından uzak bölücü insanların tahriklerine kapılmayın. Biz GS'ın avrupa şampiyonluğunda, BJK'ın namağlup gruptan çıkmasında hep beraber sevindik. Tüm ülkemiz için kutlu olsun. 99 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    KOC final sonrası istifasını isteyenlere gönderme yaparak: "kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere ve ülkemize armağan olsun" demişti. Bu da futbol başarızlığı için "KOC istifa" diyen KUPA GÖREMEYEN FB TARAFTARINA iyi izleyin demek istemiş herhalde :D 78 3 Yanıtla
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