Melih Şendil\'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi

Spor yorumcusu Melih Şendil, KRT TV ekranlarında Süper Lig'in genel durumuna dair yorumlarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ETKENLERİNDEN''

Galatasaray'ın kadro yapısına dair düşüncelerini belirten Şendil, "Abdülkerim, Trabzonspor maçında kaçıncı golünü attı. Kaç stoper bu kadar skora katkı yapıyor. Galatasaray'ın stoperleri röveşata ile gol arıyor. Galatasaray'ın orta sahaları gol yollarında etkili. Forvetleri etkili. Osimhen'i saymıyorum bile. Lemina, bu şampiyonlukta en büyük etkenlerden biri olacak Osimhen ile birlikte.'' dedi.

''FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU KAYBETMEDİ''

Sarı-lacivertli yönetimi eleştiren Şendil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu değil ruhunu kaybettiğini dile getirerek, ''Bir diğer tarafta da Fenerbahçe'ye baktığımızda sürekli değişen bir yapı var. Fenerbahçe'nin 31 defa kadrosu değişmiş. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi, Fenerbahçe ruhunu ve Kadıköy'ü kaybetti. Şampiyonluklar gelir, gider. Galatasaray kaç yıl şampiyon olamadı, bunlar hiç önemli değil. Ama ruhunu kaybetmeyeceksin. Kadıköy'de insanlar fikstürü ezbere bilirlerdi. Bu yönetimle birlikte 'bu hafta biz kiminle oynuyorduk ya' sorusu soruluyor insanlara. Fenerbahçe'de kaybolan şey bu." yorumunda bulundu.