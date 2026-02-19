Melike Malkoç'un Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melike Malkoç'un Balkan Şampiyonası Hedefi

Melike Malkoç\'un Balkan Şampiyonası Hedefi
19.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli atlet Melike Malkoç, Sırbistan'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Avrupa ve Balkan şampiyonu milli atlet Melike Malkoç, Sırbistan'da 21 Şubat'ta düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonasında kürsüde yer almayı hedefliyor.

Milli sporcu, son olarak 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasındaki 7.53'lük koşusuyla yılın en iyi derecesine imza attı.

Bu başarısıyla milli takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Melike, çalışmalarını antrenörü Utku Duman yönetiminde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda sürdürüyor.

Yeni madalyalarla başarılarını taçlandırmak isteyen ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da organize edilecek Balkan Salon Şampiyonasında madalya almayı hedefleyen milli atlet, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayı zirvede temsil etmek istiyor.

"Çalışmalarım güzel gidiyor"

Melike Malkoç, AA muhabirine, Balkan Şampiyonası öncesi çalışmalarının yoğun geçtiğini ve kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Melike, "Kapalı sezon için hedeflediğimiz yarışma Balkon Şampiyonası'ydı. İnşallah hazırlıklarımızın sonucunu alacağız. En iyi derecemi koştuğum sürece madalya şansım çok yüksek." dedi.

Yarışa yakın dönemlerde tek antrenmanda, 2-2,5 saat süren sprintlerden oluşan koşular yaptığını anlatan Melike, günde çift idmanla çalıştığı dönemlerin de olduğunu ifade etti.

"Madalyayla şampiyonayı taçlandırmak istiyoruz"

Antrenör Utku Duman, Melike'den beklentisinin madalya olduğunu, bunun için yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Duman, "Bu salon sezonunda büyük kadınlardaki en iyi dereceydi. Bu derecenin karşılığında da milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda yer aldık. Daha önce bu turnuvaya katılmıştık. Yıldızlarda şampiyonluğu, gençlerde ise ikinciliği var. Şimdi bunu büyüklerde de sürdürmek istiyoruz. Madalyayla bu şampiyonayı taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sırbistan, Antrenman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melike Malkoç'un Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:08:18. #7.11#
SON DAKİKA: Melike Malkoç'un Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.