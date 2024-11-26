Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Basket takımı, deplasmanda oynadığı Bodrumspor maçını 76-91 kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Basket takımı, deplasmanda oynadığı Bodrumspor maçını 15 sayı farkla kazandı.
Salon: Bodrum Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Yarkın Keskin, Fatih Kurt
Bodrumspor: Melis Gülcan (5), Arnezia Traylor (5), Asl Çil, Fatma Nur Şimşek, Paola Calabro (17), Başak Gemalmaz (7), Peylin Bilgiç (12), Laura Juskaite (19), Gizem Tüzün (4), Yağmur Kübra Taşar (7)
Melikgazi Basket: Kübra Erat (21), Simone Dargerfield (16), Doğa Adıcan (5), Gonca Karataş (1), Candan Dikmen, Meltem Yılmaz (6), Özge Bilgin, Aerial Powers (5), Zainabe Christelle Diallo (15), Sokhna Fall (22)
Periyotlar:
1.Periyot: 23-30 (Melikgazi Basket lehine)
Devre: 43-50 (Melikgazi Basket lehine)
3.Periyot: 61-70 (Melikgazi Basket lehine) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Melikgazi Basket Bodrumspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?