Melikgazi BESK evinde mağlup oldu

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (BESK) tekerlekli sandalye basketbol takımı, evinde Akdeniz Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı.

Talas Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 2 periyodunda başa baş mücadele eden Melikgazi BESK, 3. ve 4. periyotlarda rakibin üstün gelmesiyle maçı kaybetti. Karşılaşma 42-71 sona erdi.

Melikgazi BESK Başkanı Faruk Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde birden fazla takım branşı olan az sayıdaki kulüplerden birisi olduklarını bildirdi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımını süper lige kadar çıkardıklarını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ancak ekonomik olarak üst düzey kulüpler ile daha fazla rakip olamayacağımızı o seviyede bir sponsor bulamadığımız için yeniden takımı üçüncü lige çekerek daha ziyade rehabilitasyon amaçlı kullanmak kararı aldık. Ama bugün sahada sporcularımızın ne kadar azimle savaştıklarını görünce inşallah yeniden toparlanacak ve önümüzdeki sezon bir üst ligi hedef koyacağız. Sahaya gelerek bizlere destek veren çok sayıda taraftarımızı görmek bizleri mutlu etti. Ayrıca Kayseri Baro Başkanı Sayın Ali Köse'ye bizleri yalnız bırakmayarak tribünde yer aldı kendilerine teşekkür ederiz."