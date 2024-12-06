Melikgazi, Dilara Tongar'ı Transfer Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 01 Adana Basketbol'da forma giyen 1,69 metre boyunda ve 33 yaşındaki Tongar ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Şutör gard pozisyonunda görev yapan Tongar, daha önce 3 sezon Kayseri Basketbol forması giymişti.
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