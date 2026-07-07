Melikgazi Kadın Basketbol Takımı Ligde Kalıyor

Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı, ligden çekilme kararından geri adım attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri, ligden çekilmekten vazgeçti. Sarı-kırmızılı takımın Onursal Başkanı Mustafa Palancıoğlu, lig mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu açıklamasında, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kadın Basketbol takımımızın lige devam edebilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna gerekli başvuruları yarın yapıyoruz. Federasyonun alacağı karar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ