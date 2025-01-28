Melikgazi Kayseri Basket, Ormanspor\'a Yenildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Melikgazi Kayseri Basket Takımı, sahasında OGM Ormanspor'a 76-81 mağlup oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam
Melikgazi Kayseri Basket: Kübra Erat (6), Crystal Simone Dangerfield (19), Doğa Adıcan, Gonca Karataş (2), Meltem Yılmaz, Hatice Sönmez, Aerial Powers (25), Zainabe Diallo (12), Sokhna Adji Fall (12)
OGM Ormanspor: Jeanne Epoupa (11), Manolya Kurtulmuş (16), Duygu Özen (2), Şevval Gül (2), Lusia Aokuso (8), Kennedy Burke (18), Esra Ural Topuz (10), Grace Berger (14)
Periyotlar: 1.Periyot: 21-20 (Melikgazi Kayseri Basket lehine) 2.Periyot: 9-17 (OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 27-20 (Melikgazi Kayseri Basket lehine) 4.Periyot: 19-24 (OGM Ormanspor lehine)
Maç Sonucu: 76-81 (OGM Ormanspor lehine) - KAYSERİ
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