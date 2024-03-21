Melikgazi Kayseri Basketbol, 28 haftalık lig maratonunu 9. sırada tamamladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, 28 haftalık maratonu 40 puanla noktaladı. Son maçta sahasında BOTAŞ ile karşılaşan ve müsabakayı 75-80 kaybeden sarı-kırmızılılar Play-Off'a kalma şansını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 12 kez kazanıp 16 kez kaybederek sezonu 40 puanla noktaladı.
Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "2023-2024 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni tamamlıyoruz. Bizlere lig ve Avrupa kupası heyecanı yaşatan tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, yönetim kadromuza, tribünlerimizi boş bırakmayarak her zaman yanımızda olan seyircilerimize ve destekleriyle hep yanımızda olan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na çok teşekkürler. Yeni sezonda, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla birlikte olmak dileğiyle" denildi. - KAYSERİ
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, normal sezonu 2 bin 352 sayı üreterek +38 sayı averajıyla tamamladı. 2023-2024 sezonunda 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek.
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