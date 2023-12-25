Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol\'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 99-75 yendi.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Fatih Erdoğan
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 20, İpek Garip, Coulibaly 10, Tuba Poyraz 16, Fluker 12, Gülfer Tokatlı, Baptiste 14, Efsun Çelik 3, Elif Burulday
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 24, Aaryn Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Candan Eylül Dikmen 2, Petronyte 12, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 21, Joyner Holmes 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2
Periyotlar:
1. Periyot: 12-24 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 33-54 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 58-68 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ
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