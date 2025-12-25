Melikgazi Kayseri Basketbol: 91 Darnadel Çanakkale Belediyespor: 72

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 91-72'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda en skorer isim 17 sayı ile İdil Türk oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı Hasan Ok, İsmail Bayram

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Kunek 16, Crystal Dangerfield 8, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 4, Merve Arı 3, Merve Aygül 10, İdil Türk 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Charli Collier 13, Feray Dalkılıç 5

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 10, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 14, Elif Emirtekin 4, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 23, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 3, Dilasu Engin

Periyotlar:

1.Periyor: 22-18 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 49-31 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 68-50 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ