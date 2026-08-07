Melikgazi Kayseri Basketbol\'da Emin Süel Dönemi

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantrenörlük görevine Emin Süel getirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonu öncesinde başantrenörlük görevine daha önce kulübün altyapısında da görev yapan Emin Süel'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 2026-2027 sezonu başantrenörlüğü için Emin Süel ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda başarılı ve verimli bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Hoş geldin, Emin Süel" ifadelerine yer verildi.