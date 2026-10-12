Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe\'ye 99-70 yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye karşı 99-70 kaybetti. Bir maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 4 puan topladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybeden sarı kırmızılı ekip Turgutlu Belediyespor'u ise mağlup etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 4. haftasında evinde BOTAŞ'ı konuk edecek.