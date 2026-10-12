Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe\'ye 99-70 yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe'ye 99-70 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 99-70 yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayan ekip, 4. haftada evinde BOTAŞ'ı konuk edecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye karşı 99-70 kaybetti. Bir maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 4 puan topladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybeden sarı kırmızılı ekip Turgutlu Belediyespor'u ise mağlup etti.
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 4. haftasında evinde BOTAŞ'ı konuk edecek.
Kaynak: İHA
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