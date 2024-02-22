Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions'a mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions\'a mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı İngiliz ekibi London Lions takımına 87-79 mağlup oldu. Maçın sonucunda Melikgazi Kayseri Basketbol, çeyrek final serisinde geriye düştü.

22.02.2024 21:06
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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı İngiliz ekibi London Lions takımına 87-79 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Yasmina Alcaraz, Jelena Tomic, Kirile Tvauri

Melikgazi Kayseri Basketol: Claudia Cuic 16, Aaryn Ellenberg 14, Ayşegül Günay Aladağ 8, Dearica Hamby 23, Gintare Petronyte 12, Damla Gezgin 6, Fatmanur Karakaş

London Lions: Temi Fagbenle 15, Megan Gustafson 26, Sheylanı Peddy 5, Karlie Samuelson 25, Holly Winterburn 9, Shanice Norton, Ivana Katanik 2, Abigail Meyers 2, Katsiaryna Snytsina 3, Savannah Wilkinson

1.Periyot: 26-30

Devre: 40-43

3. Periyot: 59-68

5 faul alan: Damla Gezgin - 34. 02 (Melikgazi Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika
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