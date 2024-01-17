Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women Son 16 Turu İkinci Maçında Macaristan\'da

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 16 turu ikinci maçında yarın Macaristan'da parkeye çıkacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk maçta Kayseri'de 76-65 mağlup ettiği Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs önünde çeyrek final arayacak. İlk maçta aldığı 11 sayılık avantajı kullanmakta kararlı olan Kayseri ekibi, bu maçtan da galibiyet ile ayrılarak bu önemli kupada adını son 8 takım arasına yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma Macaristan'ın Pecs şehrinde bulunan Nemzeti Kosrlada Akademia Spor Salonu'nda saat 18.00'da başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın her türlü galibiyetin yanı sıra 11 sayı fark altındaki mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak. - KAYSERİ