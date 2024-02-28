Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası\'nda elendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında İngiltere temsilcisi London Lions'a 82-70 yenilerek organizasyona veda etti. İlk çeyreği 17-10 geride kapatan Kayseri temsilcisi, devreye de 38-26 geride girdi. Üçüncü çeyreği 67-51 geride geçen ekip, maçı da 82-70 kaybetti. İlk maçta da rakibine 87-79 mağlup olan Kayseri temsilcisi, turnuvaya veda etti.

28.02.2024 23:55  Güncelleme: 23:58
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions'a 82-70 yenilerek organizasyona veda etti.

İngiltere'deki karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-10 geride kapatan Melikgazi Kayseri Basketbol, devreye de 38-26 geride girdi.

Üçüncü çeyreği, 67-51 geride geçen Kayseri temsilcisi, maçı da 82-70 kaybetti.

Evindeki ilk maçta da rakibine 87-79 mağlup olan Kayseri temsilcisi, turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

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