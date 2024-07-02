Melikgazi Kayseri Basketbol, Fransız oyuncu Christelle Diallo ile anlaştı

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Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde Fransız oyuncusu Christelle Diallo ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanya ekibi Casademont Zaragoza takımdan Christelle Diallo'yu transfer etti. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki Fransız oyuncu Christelle Diallo'yu renklerine bağladı. Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan 1,93 boyundaki Fransız pivot Christelle Diallo ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı kırmızılılar daha önce kadrosuna Kübra Erat, Meltem Avcı ve Aerial Powers'i renklerine bağladı. - KAYSERİ