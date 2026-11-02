Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray\'a 85-65 yenilerek beşinci mağlubiyetini aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a 85-65 yenilerek beşinci mağlubiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde evinde Galatasaray'a 85-65 yenilerek sezonun beşinci mağlubiyetini aldı. 6 haftada yalnızca bir maç kazanan ekip, 7 puanla 8. sırada ve 7. haftada deplasmanda İstanbul Gençlikspor'a konuk olacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki beşinci mağlubiyetini aldı.
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a karşı 85-65 kaybetti. Geride kalan 6. hafta sonunda sadece bir maç kazanan sarı-kırmızılılar beş maçı ise kaybetti. Topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, kötü gidişata dur demek istiyor. Beşiktaş, Botaş, Fenerbahçe, OGM Ormanspor ve Galatasaray'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Turgutlu Belediyespor'u ise mağlup etti.
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 7. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlikspor'a konuk olacak.
Kaynak: İHA
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