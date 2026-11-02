Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray\'a 85-65 yenilerek beşinci mağlubiyetini aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki beşinci mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a karşı 85-65 kaybetti. Geride kalan 6. hafta sonunda sadece bir maç kazanan sarı-kırmızılılar beş maçı ise kaybetti. Topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, kötü gidişata dur demek istiyor. Beşiktaş, Botaş, Fenerbahçe, OGM Ormanspor ve Galatasaray'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Turgutlu Belediyespor'u ise mağlup etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 7. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlikspor'a konuk olacak.